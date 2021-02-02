В США испытана первая ракета на биотопливе

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США прошли успешные испытания первой в мире ракеты, работающей на биотопливе, сообщает

ВВС.

Во время испытаний ракета Stardust 1.0 поднялась всего на милю и приземлилась на парашюте. Второй полет будет суборбитальным, а затем новая версия ракеты под названием Red Dwarf достигнет околоземной полярной орбиты.

Stardust - маленькая ракета длиной всего 6 м и весом в 250 кг. Она не требует высокотехнологичной инфраструктуры и может сделать запуски более доступными. С ее помощью маленькие компании, отдельные исследователи и даже студенты смогут ставить эксперименты и тестировать в космосе различные продукты.

Но главной особенностью ракеты является то, что она может работать на биотопливе. Изобретатель Саша Дери пока не раскрывает состав используемого для ракеты биотоплива, но говорит, что нужные компоненты имеются на фермах по всему миру. "Мы стремимся доказать, что биотопливо способно работать не хуже, а в некоторых случаях и лучше традиционных видов ракетного топлива. Оно снижает стоимость доставки килограмма груза на орбиту и совершенно не токсично, что лучше для экологии планеты", - заявил Саша Дери.

По его словам, в будущем такие ракеты могут стать своеобразным космическим такси. "Мы имеем космические товарные поезда в виде кораблей SpaceX (компания Илона Маска) и ULA (совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin) и космические автобусы - ракеты среднего размера. Они выводят на орбиту тонны груза. Но пока отсутствует космическая служба доставки на одну-две посылки. Нет космического Uber. Вот мы и хотим стать таким Uber", - говорит Саша Дери.-0-

Фото KNACK FACTORY