velcom | A1 запустит бесконтактные платежи через приложение v-banking

velcom | A1 представил новые возможности виртуальной карты v-banking, доступной для пользователей одноименного мобильного приложения. Картой можно будет совершать бесконтактные платежи везде, где есть терминал с поддержкой соответствующей функции. Новые возможности виртуальной карты v-banking впервые продемонстрированы на выставке "ТИБО-2019".

v-banking – это мобильное приложение, с помощью которого можно удобно и безопасно управлять всеми своими банковскими картами, даже если они открыты в разных банках, оплачивать услуги и товары, легко и быстро переводить деньги с карты на карту. Пользование приложением доступно абонентам всех мобильных операторов Беларуси.

Ранее в рамках приложения уже была реализована возможность выпуска виртуальной карты v-banking. Теперь компания velcom | A1 расширяет ее функционал: если прежде держатели виртуальной карты могли использовать ее для расчета в интернете, то совсем скоро она сможет заменить традиционную пластиковую банковскую карту при оплате любых покупок через терминалы с поддержкой Visa payWave. Для того чтобы оплатить покупку, достаточно будет просто поднести к терминалу смартфон.

Бесконтактные платежи с виртуальной карты v-banking будут осуществляться на базе технологии HCE (Host Card Emulation). Это решение позволяет безопасно сохранить все необходимые данные в памяти телефона или в облаке.

Новая функция будет работать на Android-устройствах с версией OC 5.0 и выше, с поддержкой технологии NFC. Важным условием является отсутствие у пользователя смартфона ROOT-прав: при переводе устройства в ROOT-режим доступ к совершению бесконтактных платежей через v-banking будет заблокирован.

Кроме того, вскоре пользователям приложения v-banking станет доступна оплата топлива на АЗС "Белоруснефть", не выходя из машины. Новая функция позволяет найти ближайшую заправочную станцию, убедиться в наличии необходимого вида топлива и оплатить его прямо со смартфона, не обращаясь к кассиру. Примечательно, что это можно будет сделать даже в том случае, если на банковской карточке, привязанной к приложению, не осталось денег – используя "v-кошелек" с денежным лимитом до 100 рублей.

"Мы последовательно развиваем и выводим на рынок предложения, которые позволяют свести решение большинства повседневных задач к использованию одного устройства – смартфона. Еще один шаг в этом направлении – возможность совершать бесконтактные платежи через виртуальную карту v-banking. Теперь не стоит беспокоиться о том, есть ли у вас при себе наличные и взяли ли вы с собой кошелек: достаточно, чтобы у вас при себе был мобильный телефон, с помощью которого любые покупки, от оплаты товаров в магазинах до расчета за проезд в метро, можно совершить удобно, быстро и безопасно", – отметил начальник отдела мобильных финансовых сервисов компании velcom | A1 Сергей Лабкович.

В будущем velcom | A1 обещает продолжить расширение функционала приложения и виртуальной карты v-banking новыми уникальными для белорусского рынка предложениями.

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