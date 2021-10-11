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Технологии
11 октября 2021, 12:35

Виртуальные туры разработают для заказников "Налибокский", "Озеры" и "Освейский"

Фото из архива
Фото из архива

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совершить прогулку и оценить достоинства заказников "Налибокский", "Озеры" и "Освейский" скоро можно будет в виртуальном формате - для каждого из заказников будет разработан собственный виртуальный тур, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ПРООН в Беларуси.

Интерактивные туры, уверены авторы инициативы, поспособствуют продвижению уникального природного потенциала Беларуси, развитию экологического туризма на особо охраняемых природных территориях. Такая форма работы повысит интерес белорусских и иностранных туристов к заказникам. "В перспективе экотуризм принесет экономические выгоды для особо охраняемых природных территорий и позволит инвестировать доходы от турпродуктов в дальнейшее сохранение охраняемых районов и улучшение управления ими", - отметили в ПРООН в Беларуси.

Создание виртуальных туров для трех пилотных заказников станет возможным благодаря проекту "Развитие экологического туризма для содействия зеленому переходу к инклюзивному и устойчивому росту". Его ПРООН реализует в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь при поддержке трастового фонда "Россия-ПРООН в целях развития". Аэро- и фотосъемки на территории пилотных заказников начнутся уже в октябре 2021 года и завершатся весной 2022 года.

Маршруты виртуальных туров по трем заказникам будут пролегать через лесные массивы и озера, экологические инклюзивные тропы, веломаршруты, туристические стоянки, места обитания диких зверей, в том числе европейского зубра, и такие достопримечательности, как великовозрастная 200-летняя дубрава, развалины дворца Шадурских и другие.

Интерфейсы туров будут представлены на трех языках: белорусском, русском и английском. 3D- и аэропанорамы будут сопровождаться звуками природы и музыкой. Туры адаптируют для демонстрации на всех современных устройствах: стационарных компьютерах и ноутбуках, смартфонах и планшетах, очках и шлемах виртуальной реальности, интерактивных столах и сенсорных панелях.

"Виртуальный туризм стал особенно востребован в условиях пандемии COVID-19, которая негативно сказалась на сфере туризма и путешествий по всему миру. Сегодня он считается одним из путей восстановления туристической отрасли в период пост-COVID. Технологии дополненной, виртуальной и смешанной реальности могут предложить альтернативные способы путешествовать по миру, а также новые модели для отрасли", - подчеркнули организаторы.

Проект "Развитие экологического туризма для содействия зеленому переходу к инклюзивному и устойчивому росту" направлен на укрепление потенциала и внедрение комплексного механизма по развитию и продвижению экотуризма, создание необходимой методической базы для стратегического планирования, укрепление сотрудничества между частными компаниями, государственными природоохранными учреждениями и местным населением.-0-

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