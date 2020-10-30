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13:11 "Витязь" до конца года создаст опытный образец сверхбыстрой электрозарядной станции для электромобилей Технологии
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30 октября 2020, 13:11

"Витязь" до конца года создаст опытный образец сверхбыстрой электрозарядной станции для электромобилей

Фото из архива
Фото из архива

30 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Витязь" планирует до конца текущего года создать опытный образец сверхбыстрой электрозарядной станции на 200 кВт для электромобилей, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный инженер предприятия Валерий Зайцев.

Разработка ведется по Государственной программе инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы и финансируется из республиканского инновационного фонда, а также за счет собственных средств предприятия в равных долях. Для работы в условиях мощных токовых нагрузок изделие будет оснащено жидкостным охлаждением кабеля и разъема CCS Combo 2. Время полного заряда аккумулятора электромобиля, способного реализовать потенциал таких станций, составит примерно 10 минут. "Витязь" первым из отечественных производителей инфраструктуры для электромобилей создает высокомощные модели зарядных устройств.

В ходе реализации программы создания государственной зарядной сети для электромобилей ОАО "Витязь" сотрудничает с РУП "ПО "Белоруснефть", которое выполняет функции государственного оператора по развитию зарядной инфраструктуры. В 2019 году предприятие поставило "Белоруснефти" 20 станций постоянного тока мощностью 50 кВт, а также выиграло тендер на поставку еще 100 быстрых электрозарядок постоянного тока. Из них 43 станции будут отгружены заказчику до конца текущего года, остальные - в 2021-м. Наряду с наращиванием поставок быстрых электрозарядок в 2021 году также планируется поставить государственному оператору для опытно-промышленной эксплуатации разработанные сверхбыстрые зарядные станции для электромобилей.

Сегодня в производственном портфеле предприятия более 10 моделей инновационной продукции - от медленных зарядок мощностью 22 кВт до быстрых на 50 кВт. В 2020 году предприятие сертифицировало систему проектирования и производства электрозарядных станций на соответствие требованиям международного стандарта СТБ ISO 9001-2015. Первая модель "Витязь EC-301" была установлена на парковочной площадке около предприятия в 2017 году. Ею бесплатно может воспользоваться любой владелец автомобиля на электротяге. На данный момент автолюбители могут зарядить электромобили от станций "Витязь" во всех областных центрах Беларуси.

Витебский телевизионный завод "Витязь" образован в 1976 году. В 2010 году предприятие акционировано со 100-процентной долей государства в уставном фонде. Сегодня ОАО "Витязь" является многопрофильным предприятием, развивает около 20 видов деятельности, в том числе выпуск телевизионной и бытовой техники, медицинского оборудования, электрозарядных станций и других высокотехнологичных изделий, а также широкий спектр производственных услуг. На предприятии трудятся более 1 тыс. человек.-0-

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