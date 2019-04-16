16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В последней версии приложения социальной сети "ВКонтакте" появилась темная тема оформления, сообщили в пресс-службе социальной сети .

Чтобы использовать темное оформление пользователю необходимо в комментариях к любому посту в социальной сети написать "темная тема". Затем программа выведет на экран телефона сообщение с предложением активировать новое оформление или же просто выбрать пункт меню "Внешний вид" в настройках приложения.

Помимо этого, позже в настройках можно будет изменить цветовую палитру с настройками, а еще - восстановить привычный светлый фон.

"В стандартной версии приложения используется свыше 200 различных цветов, которые для создания темной темы было нужно привести к единой палитре. Мы написали специальный алгоритм - он помог командам разработки и дизайна проанализировать все элементы приложения и подобрать для каждого из них темные оттенки с комфортным уровнем контрастности, яркости и насыщенности. Это значительно ускорило работу. Всего для создания темной темы мы переработали более 300 экранов и 2000 различных файлов"-говориться в сообщении пресс-службы социальной сети.

Считается, что темный режим сможет снизить нагрузку на глаза пользователя в темное время суток, а также сэкономить заряд батареи владельцам телефонов с OLED-дисплеями, которые потребляют меньше энергии при отображении черного цвета.-0-