Возможности цифровой трансформации образования обсудят участники форума ITE-2018 в Минске

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как информационные технологии меняют образовательный процесс и каким должно быть образование в цифровую эпоху, обсудят участники II Международной специализированной научно-технической выставки-форума "Информационные технологии в образовании" (ITE-2018), которая состоится в Минске 28-30 ноября. Об этом сообщили БЕЛТА в главном информационно-аналитическом центре Министерства образования Беларуси.

Задача форума - продвижение информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе и расширение межрегионального и международного сотрудничества в сфере образования.

Как отметили в ГИАЦ, выставка-форум ITE-2018 станет одним из самых масштабных мероприятий года в области образования. Она соберет более 5 тыс. участников - ведущих белорусских и зарубежных специалистов в области IT и образования, представителей органов государственного управления и непосредственных участников образовательного процесса. В формате конференций, семинаров, мастер-классов они обсудят вопросы управления образованием в цифровую эпоху, возможности использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе и проблемы кибербезопасности, перспективы построения цифровой экономики.

В числе ключевых спикеров - министр образования Беларуси Игорь Карпенко, директор ГИАЦ Минобразования Павел Лис, ректор БГУИР Вадим Богуш, глава представительства Microsoft в Беларуси Антон Мякишев, эксперт в области Webometrics Энрике Ордуна-Мале (Испания), образовательный технолог Таллинской центральной русской гимназии Людмила Рождественская (Эстония).

"Конкурентоспособность белорусской системы образования на мировом уровне - это цель прогрессивного развития Беларуси. Для подготовки специалистов-инноваторов необходимо вывести процессы обучения и воспитания за пределы привычной образовательной парадигмы. Государственно-частное партнерство - самый эффективный и современный инструмент на пути к успеху. ITE является лучшей площадкой для тесного взаимодействия государственных институтов и частных компаний в стремлении реализовать прогрессивные образовательные инициативы", - убежден директор ГИАЦ Минобразования Павел Лис.

Ознакомиться с программой ITE-2018 и зарегистрироваться для участия можно на сайте ite.unibel.by.

Организаторами ITE-2018 являются Министерство образования и ГИАЦ Минобразования. Официальными партнерами выступают белорусские и зарубежные компании - лидеры в сфере информационных и телекоммуникационных технологий. Главные инновационные партнеры - Парк высоких технологий и IT-Academy. Информационный партнер - Белорусское телеграфное агентство.-0-