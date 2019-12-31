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31 декабря 2019, 11:34

Новые VR-перчатки позволят потрогать предметы в виртуальной реальности

Фото Teslasuit
Фото Teslasuit

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разработчик устройств для виртуальной реальности представил миру свои перчатки для виртуальной реальности, сообщается на сайте Teslasuit.

С помощью этого гаджета любой желающий сможет прикоснуться к предметам в VR и получить тактильный отклик. В 2018 году компания выпустила костюм для виртуальной реальности, а теперь его дополнили перчатками, которые помогают почувствовать и потрогать предметы в VR. Добиться поразительного результата позволяют встроенные в устройства датчики и электроды, которые с помощью микроимпульсов передают ощущения и позволяют почувствовать текстуру объектов в виртуальной реальности: тепло, размер и форма.

Перчатки будут продаваться в комплекте с костюмом, который передает ощущения игроку из виртуальной реальности, а также отслеживает биоритмы человека, оценивая его эмоциональное и физическое состояние. Приобрести гаджет можно и отдельно.

Потенциал этого устройство огромен. Разработчики считают, что их VR-перчатки можно использовать не только для развлекательных целей, но и для обучения, военной подготовки, в спорте и множестве других сфер деятельности человека. -0-

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