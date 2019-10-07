Всемирный конгресс по информационным технологиям начался в Армении

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирный конгресс по информационным технологиям (WCIT) открылся 6 октября в столице Армении, сообщает ТАСС.

Девиз WCIT 2019 - "Сила децентрализации. Перспективы и риски". Главная тема для обсуждения на конгрессе, - влияние информационных и коммуникационных технологий на жизнь людей, их благосостояние, безопасность, на развитие демократии.

Ожидается, что в форуме примут участие руководители ведущих компаний, работающих в сфере высоких технологий. Форум соберет более 2500 участников из 70 стран. Кроме работников IT сферы, участие примут политики, инвесторы, представители правительств, звезды шоу-бизнеса.-0-