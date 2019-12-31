WhatsApp перестанет работать на некоторых устройствах

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мессенджер WhatsApp прекратит работать на устройствах iOS и Android, сообщается на официальном сайте компании.

Отключения произойдет 1 февраля 2020 года и приложение перестанет работать на операционных системах, которые ниже Android версии 4.0.3, iOS 9, KaiOS 2.5.1.

На более новых патчах WhatsApp продолжит функционировать. Отмечается, что пользователи устаревших операционных систем не смогут зарегистрироваться в мессенджере, а также воспользоваться им.

В свою очередь, некоторые функции на старых ОС в WhatsApp могут отключиться в любой момент, а вот на Windows Phone приложение и вовсе не будет работать с 31 декабря 2019 года. -0-