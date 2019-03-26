YouTube откажется от трансляций веб-сериалов

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. YouTube отказался от идеи транслировать сериалы из-за дороговизны и конкуренции с Netflix и Amazon Prime, пишет The Verge .

Сообщается, что теперь платформа сосредоточится на музыке, играх и, конечно, видеоконтенте, созданном в сотрудничестве с видеоблогерами, а не с крупными киностудиями.

При этом фильмы, сериалы и шоу, спродюсированые самим YouTube, уже появились под брендом YouTube Originals и доступны по подписке YouTube Premium, которая также разрешает производить видео на фоне и смотреть ролики без рекламы.

Еще одной причиной, по которой YouTube решил отказаться от крупных оригинальных проектов, может стать выход стримингового сервиса от Apple. Для своего сервиса компания уже запланировала несколько крупных проектов, например, перезапуск "Бандитов во времени", сериал по циклу "Основание" Айзека Азимова, а также психологический сериал, режиссером которого стал М.Найт Шьямалан.-0-