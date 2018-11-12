Заявки на конкурс Минской области по робототехнике принимаются до 20 ноября

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юных робототехников приглашают попробовать свои силы в областном конкурсе по робототехнике "Дорога в будущее", регистрация участников продлится до 20 ноября. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном институте развития образования.

В категории "Робототехника" ученики 1-4-х классов учреждений общего среднего образования будут состязаться в создании модели по инструкции и конструировании модели по рисунку с последующим программированием действий. В "Мини-сумо" свои силы продемонстрируют учащиеся 2-10-х классов - перед ребятами будет поставлена задача вытолкнуть за пределы ринга робота противника. Направление "Траектория" (для детей и подростков из 4-11-х классов) предполагает проезд робота по сложнейшему маршруту за наиболее короткое время без ошибок.

Конкурс состоится 7 декабря на базе факультета информационных технологий и робототехники Белорусского национального технического университета. Победители в каждом направлении будут награждены дипломами I, II и III степеней.

Состязание проводится для популяризации робототехники и лего-конструирования среди молодежи, а также привлечения обучающихся к инновационному, научно-техническому творчеству. Организаторами являются главное управление по образованию Миноблисполкома, Минский областной институт развития образования, Белорусский национальный технический университет.-0-