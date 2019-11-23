Заявки на минский областной конкурс по робототехнике принимаются до 1 декабря

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Областной конкурс по робототехнике "Дорога в будущее" пройдет 6 декабря на базе БНТУ, для участия в соревнованиях необходимо до 1 декабря включительно пройти регистрацию на сайте Минского областного института развития образования, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Цель конкурса - популяризация и развитие робототехники и лего-конструирования в Минской области.

Будут организованы соревнования по восьми направлениям. Ученики 1-4 классов примут участие в "Робототехнике". Детям предстоит создать модель по готовому презентационному образцу и запрограммировать ее действия.

Ученики 1-5 классов сразятся в Roborace Lego для младших школьников, ребята из 6-11 классов - в Roborace Lego среди старших классов. Школьники 1-11 классов, учащиеся 1-2 курсов, получающие профессиональное образование, будут соревноваться в "Робосумо Lego" и "Следовании по линии. Стандарт. Lego зачет". В независимости от возраста можно будет принять участие в Roborace Pro, "Следование по линии. Стандарт. Общий зачет" и Roborace Pro Мini.

В направлении "Робосумо Lego" цель - вытолкнуть робота противника за край круглого ринга. В "Следовании по линии" роботу нужно проехать по сложнейшему маршруту за наиболее короткое время без ошибок. В Roborace робот должен по показаниям своих датчиков ориентироваться на трассе с бортами, маневрировать, выбирать скорость движения и избегать столкновений.

Выделение направлений основано на разнице в возрасте участников, размерах роботов, платформе, используемой для изготовления роботов.

К участию в "Робототехнике" и "Робосумо Lego" приглашают учащихся Минской области. В шести остальных направлениях могут попробовать свои силы робототехники со всей страны и из-за рубежа.

Победителей в каждом направлении наградят кубками, дипломами и ценными призами.

Организаторами мероприятия выступают главное управление по образованию Миноблисполкома, БНТУ и Минский областной институт развития образования.-0-