Запросы в Google помогли предсказать вспышки коронавируса в США

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты из Массачусетса смогли с помощью Google установить регионы, где возможна вспышка коронавируса. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на сайте Massachusets General Hospital.

Ученые провели анализ поисковых запросов в американском сегменте Google и выяснили, что в пяти штатах, где сегодня фиксируется высокий уровень заболевания коронавирусом, за несколько недель до начала выявления больных увеличилось число запросов со словами "утрата вкусовой чувствительности", "потеря аппетита" и "диарея".

Авторы публикации считают, что такие симптомы могут становиться явными предвестниками коронавируса, из-за чего сервис Google Trends может быть очень полезен, чтобы заранее выявлять области, где возможна вспышка коронавируса. -0-