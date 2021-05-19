Зонд Solar Orbiter впервые зафиксировал извержение на Солнце

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Космический аппарат Solar Orbiter, запущенный в феврале 2020 года для изучения активности Солнца, приблизился к звезде на расстояние 77 млн км. Возвращаясь в более прохладные зоны космоса, он сделал видеозапись двух корональных выбросов, сообщает "МИР 24" со ссылкой на Business Insider.

Три прибора зафиксировали, как выбросы отделились от поверхности Солнца и распространились в окружающем пространстве. Первый прибор наблюдал за самим Солнцем, второй - за прохождением вещества через внешнюю атмосферу (корону), третий, тепловизор, - за потоком заряженных частиц пыли и космических лучей, "вытекающих" в открытый космос.

Ученые предупреждают, что солнечные бури таят в себе опасность. Взаимодействуя с атмосферой Земли, они создают полярные сияния. Но это не единственное последствие.

В 1989 году поток электрически заряженных частиц от Солнца оставил без электроэнергии канадский Квебек примерно на девять часов. Две солнечные бури, случившиеся в 2017 году вскоре после урагана "Ирма", вывели из строя радиосвязь. Вспышки солнечной активности также могут угрожать астронавтам, приводя в негодность приборы.

Изучение источника непредсказуемых электрических бурь может помочь ученым выяснить, как защититься от их последствий. Сейчас Солнце вступает в новый 11-летний цикл активности. Ожидается, что вспышки станут более частыми и мощными, достигнув пика к 2025 году.

В течение следующих шести лет Solar Orbiter подлетит к полюсам Солнца ближе, чем любой другой космический аппарат, и сделает их первые фотографии. Он также сможет "зависать" над определенными точками в течение долгого времени, что позволит ему проследить их изменения в режиме реального времени.

Планируется, что зонд начнет работать на полную мощность в ноябре. Он должен подойти к Солнцу ближе, чем планета Меркурий, - на расстояние в 42 млн км.-0-