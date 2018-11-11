100 лет назад подписано Компьенское перемирие, положившее конец Первой мировой войне

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 100 лет назад, 11 ноября 1918 года, было подписано Компьенское перемирие, положившее конец Первой мировой войне.

Первая мировая война - один из самых широкомасштабных вооруженных конфликтов в истории человечества. Главной причиной войны стали противоречия между державами двух крупных блоков: Антанты (коалиция России, Англии и Франции) и Тройственного союза (коалиция Германии, Австро-Венгрии и Италии).

Причиной для войны послужило убийство членами сербской подпольной организации наследника австрийского трона эрцгерцога Франца Фердинанда, которое произошло 28 июня 1914 года в Сараево (тогда Австро-Венгрия). 28 июля Австро-Венгрия объявила войну Сербии. Россия заявила о поддержке Сербии и начала мобилизацию. Региональный конфликт на Балканах превратился в глобальный: 1 августа 1914 года Германия объявила войну России, а 3 августа - Франции. Германские войска начали наступление на Западноевропейском фронте 2 августа 1914 года. Так началась война, в которой участвовали 38 государств и многие колонии с населением более 1,5 млрд человек.

В сентябре 1915 года Первая мировая война докатилась до белорусских земель. Беларусь на протяжении трех лет находилась в эпицентре военных и политических событий. Война принесла большие потери белорусскому народу.

Первая мировая война завершилась подписанием перемирия между потерпевшей поражение Германией, с одной стороны, и Францией, Великобританией, США и другими государствами антигерманской коалиции - с другой.

11 ноября 1918 года в Компьенском лесу близ станции Ретонд (Франция) в железнодорожном вагоне маршала Фердинанда Фоша в 5 часов 10 минут утра соглашение было подписано. Перемирие вступило в силу в 11 часов утра, об окончании военных действий возвестил 101 залп орудий.

Компьенское перемирие предусматривало прекращение военных действий, немедленный вывод германских войск со всех оккупированных ею на западе территорий, сдачу Германией части сухопутного и морского вооружения, очищение немецкими войсками левого берега Рейна и создание демилитаризованной зоны на его правом берегу. Вместе с тем перемирие не предусматривало вывода германских войск с оккупированных ими советских территорий. Часть германской армии сохранялась для борьбы против советского государства и революционного движения в самой Германии. Соглашение обеспечивало свободный вход и выход из Балтики всем военным и торговым судам Антанты, подготавливавшей вооруженную интервенцию против советского государства.

28 июня 1919 года страны Антанты (без России) заключили Версальский мирный договор. Однако он не ликвидировал, а усилил противоречия между странами, неудовлетворенными новым переделом мира, и послужил основанием для подготовки Второй мировой войны.

Первая мировая война продолжалась более четырех лет и имела чрезвычайно разрушительный характер. Из почти 74 млн человек, мобилизованных из государств, участвовавших в войне, погибли около 10 млн, были ранены более 20 млн, от эпидемий и голода умерли около 10 млн человек.-0-