Аэропорт Франкфурта-на-Майне отменил 140 рейсов из-за непогоды

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный аэропорт Франкфурта-на-Майне в Германии отменил 140 рейсов из-за сложных погодных условий, сообщает телеканал "МИР 24" ссылкой на официальный сайт аэропорта.

"Из-за удара молнии наземное обслуживание приостановлено. Самолеты, которые приземлились, не могут быть разгружены в целях безопасности наших сотрудников", – рассказала представительница аэропорта.

Отменены вылеты авиакомпании Lufthansa в Барселону, Милан, Дюссельдорф, Будапешт, Мюнхе.