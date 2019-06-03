Аэропорт Франкфурта-на-Майне отменил 140 рейсов из-за непогоды

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный аэропорт Франкфурта-на-Майне в Германии отменил 140 рейсов из-за сложных погодных условий, сообщает телеканал
"Из-за удара молнии наземное обслуживание приостановлено. Самолеты, которые приземлились, не могут быть разгружены в целях безопасности наших сотрудников", – рассказала представительница аэропорта.
Отменены вылеты авиакомпании Lufthansa в Барселону, Милан, Дюссельдорф, Будапешт, Мюнхе.
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