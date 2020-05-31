31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аэропорт и морские порты Мальты возобновят работу с 1 июля, сообщает издание Malta Independent со ссылкой на премьер-министра страны Роберта Абелу.

"Статистика показывает, что пандемия COVID-19 на Мальте осталась в прошлом, поэтому мы запустили процесс возвращения к нормальной жизни", - сказал Роберт Абела в интервью мальтийскому One TV. При открытии аэропорта и морских портов будут соблюдаться необходимые меры безопасности, отметил он.

Ограничительные меры, связанные с распространением коронавируса, на Мальте будут смягчаться постепенно. В частности, с 5 июня заработают суды и спортзалы.

Власти Мальты сообщили о первом случае коронавируса в начале марта. Всего в стране с начала пандемии зафиксировано 618 инфицированных, из них 534 выздоровели, девять умерли. За последние сутки не зарегистрировано ни одного случая.-0-