Аэропорт Нур-Султана приостанавливает все эвакуационные и регулярные рейсы

31 марта, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Столичный аэропорт Казахстана с 1 апреля приостанавливает все эвакуационные и регулярные рейсы, сообщает пресс-служба аэропорта.

"С 00.00 часов (по местному времени) 1 апреля аэропорт Нур-Султана приостановит прием всех международных регулярных и эвакуационных пассажирских авиарейсов", - говорится в сообщении.

Такие меры связаны с пандемией коронавируса в мире.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 15 марта подписал указ о введении режима чрезвычайного положения в стране до 15 апреля из-за коронавируса. Позже было принято решение о введении с 19 марта режима карантина в Нур-Султане и Алматы. В Казахстане подтверждены 325 случаев коронавируса, 22 человека выздоровели, два летальных исхода.-0-