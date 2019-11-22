Аэропорт Одессы закрыли до вечера из-за поломки самолета Turkish Airlines

22 ноября, Одесса /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Аэропорт Одессы возобновит обслуживание сегодня после 18.00 (по местному времени). Работа воздушной гавани была приостановлена из-за поломки самолета авиакомпании Turkish Airlines, сообщает пресс-служба аэропорта на своей странице в Facebook.

"По предварительной информации специалистов, причиной инцидента стал сильный боковой ветер (до 17 м/с). После касания с полосой самолет выехал за ее пределы, в результате чего подломилась передняя стойка шасси", - говорится в сообщении.

В Одессу прибыли инженеры авиакомпании со специальным оборудованием для транспортировки воздушного судна. Комиссия продолжает расследовать причины происшествия.

21 ноября рейс TK 467 авиакомпании Turkish Airlines, следовавший из Стамбула в Одессу, при посадке повредил шасси. В результате инцидента никто не пострадал.-0-