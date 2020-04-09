Африке грозит серьезный продовольственный кризис - Всемирный банк

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вспышка коронавируса окажет серьезное влияние на экономику стран Африки к югу от Сахары. Согласно прогнозам, спад экономики в 2020 году составит от минус 2,1% до минус 5,1%. Такие данные содержатся в докладе "Пульс Африки", подготовленном Всемирным банком.

Как сообщается в пресс-релизе на сайте Всемирного банка, рецессия нынешнего года станет самой серьезной в африканском регионе за последние 25 лет. При этом в 2019 году экономика стран Африки южнее Сахары, напротив, показала рост в 2,4%.

"Пандемия COVID-19 проверяет границы общества и экономики во всем мире, и африканские страны, вероятно, будут особенно сильно поражены", - заявил Хафез Ганем, вице-президент Всемирного банка.

Авторы доклада "Пульс Африки" рекомендуют африканским политикам сосредоточиться на спасении жизней и защите средств к существованию, уделяя особое внимание укреплению систем здравоохранения и принятию быстрых мер для минимизации нарушений в цепочках поставок продуктов питания. Они также рекомендуют вводить программы социальной защиты, включая денежные переводы и распределение продуктов питания для поддержки граждан.

Анализ показал, что пандемия COVID-19 обойдется государствам региона в 2020 году в сумму от $37 млрд до $79 млрд. Пандемия может спровоцировать кризис продовольственной безопасности в Африке, прогнозируется сокращение сельскохозяйственного производства от 2,6% до 7%. Из-за глобального кризиса, вызванного пандемией, импорт продуктов питания в страны африканского региона может сократиться до 25%.

"Африканские страны самостоятельно не способны противостоять пандемии, - цитирует ТАСС главного экономиста по Африке во Всемирном банке Альберта Цойфака. - Существует серьезная необходимость временного облегчения их долгового бремени с тем, чтобы оказать государствам Африки помощь в борьбе с пандемией и сохранить макроэкономическую стабильность в регионе".

В настоящее время министры финансов африканских государств под эгидой Африканского союза завершают разработку плана по оказанию помощи со стороны мирового сообщества странам континента на сумму $100 млрд. По их мнению, эта помощь должна включать увеличение кредитных линий и немедленный отказ от всех процентных платежей по суверенным долгам африканских стран по их гособлигациям на $44 млрд.-0-