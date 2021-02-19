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19 февраля 2021, 23:57

Акции протеста в Испании снова переросли в беспорядки

Фото elpais.com
Фото elpais.com

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Испании снова проходят акции протеста против задержания рэпера Пабло Хаселя, осужденного за прославление терроризма и оскорбление короны. Агрессивно настроенные протестующие устраивают на улицах беспорядки, передает ТАСС.

В Барселоне участники протестов разбили окна двух банков, а также начали сооружать баррикады и поджигать мусорные контейнеры. В муниципалитете Вильяфранка-дель-Пенедес стражей порядка закидали камнями. В Жироне манифестанты также бросали камни в сотрудников полиции и подожгли мусорные контейнеры.

Акции протеста в испанских городах начались 16 февраля. Рэпер Хасель был приговорен к девяти месяцам заключения за прославление терроризма и оскорбление короны в своих публикациях в "Твиттере" и в песне, размещенной в видеохостинге YouTube. Во вторник он был задержан и помещен в тюрьму.-0-

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