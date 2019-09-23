Александр Друзь вернется в игры "Что? Где? Когда?"

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская телекомпания "Игра-ТВ" заявила о возвращении знатока телеигры "Что? Где? Когда?" Александра Друзя в шоу, сообщает ТАСС.

"Телекомпания "Игра-ТВ", учитывая принесенные Александром Друзем извинения и в связи с тем, что прошло достаточно времени, приняла решение о возвращении Александра Друзя в клуб. Однако до конца сезона Александр Друзь играть не будет", - говорится в сообщении на сайте компании. Уточняется, что в составе команды Виктора Сиднева игру продолжит Инна Семенова.

"Мы с глубоким уважением относимся к создателям "Что? Где? Когда?" и во всем, что касается жизни клуба, оставляем право принятия решения за ними", - сказали в пресс-службе "Первого канала".

Российский "Первый канал" в феврале этого года на неопределенный срок отстранил знатока Александра Друзя от участия в программе "Что? Где? Когда?". Решение было принято на фоне скандала, разразившегося после обнародования информации о возможной попытке подкупа Александром Друзем Ильи Бера - главного редактора передачи "Кто хочет стать миллионером?". Сам Илья Бер, высказавший обвинения в адрес Александра Друзя, также был отстранен "Первым каналом" от съемок.-0-