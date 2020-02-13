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13 февраля 2020, 22:29

Alibaba запускает технологию дистанционного измерения температуры тела у людей

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13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайская компания Alibaba запустила систему искусственного интеллекта для распознавания людей с высокой температурой или без медицинской маски. Новинка поможет в борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

Новая система позволяет бесконтактно определять температуру тела человека с допустимой погрешностью в 0,3 градуса. Определив у проходящего поблизости человека повышенную температуру, система автоматически сообщает об этом медработникам.

В первую очередь новинкой оснастить магазины сети Hema Fresh - супермаркетов Alibaba, а затем внедрить в больницах, на железнодорожных вокзалах и в метро.

Ранее компания Alibaba запустила на своих платформах услугу бесплатных врачебных консультаций, чтобы снизить нагрузку на медицинские учреждения при распространении коронавируса.-0-

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