"Америка предала нас": сотни человек пришли к Белому дому, призывая США остановить насилие в Афганистане

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16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько сотен человек пришли в воскресенье к Белому дому, чтобы призвать американские власти принять меры против радикального движения "Талибан" и остановить насилие в Афганистане, сообщает ТАСС.Многие участники митинга пришли с флагами Афганистана и транспарантами. На них, в частности, были следующие надписи: "Не бросайте Афганистан", "Остановите "Талибан", "Америка предала нас", "Спасите нашу страну", "Новый арсенал талибов оплачен из ваших налогов".Собравшиеся выкрикивали лозунги в поддержку Афганистана и призывали Вашингтон пресечь насилие со стороны талибов. Демонстранты, в частности, скандировали: "Мы хотим свободы, мы хотим мира", "Да здравствует Афганистан", "Не уходите из Афганистана", "Освободите Афганистан".Некоторые участники акции критиковали президента США Джо Байдена, который в апреле объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане и полностью вывести американские войска из страны. "Байден действует просто безответственно. Он бросает Афганистан в переломный момент", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС один из демонстрантов, который представился Мохаммадом. "Я пришел, чтобы выразить протест из-за того, что происходит. Мы требуем, чтобы Соединенные Штаты что-то сделали", - добавил он.В числе собравшихся было немало выходцев из Афганистана. Многие пришли на акцию с детьми.С заявлением о ситуации в Афганистане выступил и бывший президент США Дональд Трамп. Он, в частности, заявил, что нынешний глава Белого дома Джо Байден на фоне ситуации в Афганистане должен подать в отставку. "Для Джо Байдена время с позором уйти в отставку за то, что он допустил произошедшее с Афганистаном, наряду с огромной волной COVID-19, катастрофой на границе, разрушением энергетической независимости и нашей пострадавшей экономикой. Это не будет большим делом, потому что он не был избран законно", - говорится в заявлении Дональда Трампа, которое распространила в Twitter его представитель Лиз Харрингтон.Дональд Трамп считает, что действия Джо Байдена в Афганистане войдут в историю как одно из величайших поражений США.14 апреля Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Боевики "Талибана" вошли в воскресенье в Кабул без боя и начали занимать оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Позднее талибы заявили об установлении контроля над всеми районами афганской столицы.-0-