"Америка вернулась": Байден выступил с первой речью по внешней политике США

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая администрация США положит конец внешней политике изоляционизма, проводившейся предыдущим американским лидером Дональдом Трампом, активизирует свои демократизаторские усилия за рубежом и усилит противодействие предполагаемым враждебным шагам России и Китая. Таким стал лейтмотив первого выступления нынешнего президента США Джозефа Байдена по вопросам внешней политики, сообщает ТАСС.

"Я хочу, чтобы мир сегодня услышал следующий сигнал: Америка вернулась. Америка вернулась. Дипломатия вернулась в центр нашей внешней политики", - провозгласил Джозеф Байден.

Как утверждал глава Белого дома, Вашингтон сталкивается с надвигающимся авторитаризмом, в том числе с растущими амбициями Китая, его стремлением соперничать с Соединенными Штатами, а также решимостью России нанести ущерб американской демократии. Усиливающиеся глобальные вызовы - от пандемии до вызванного изменением климата кризиса и распространения ядерного оружия - могут быть решены только странами, работающими вместе и сообща, подчеркнул Байден.

Он выразил мнение, что союзы и альянсы США с другими странами являются величайшим достоянием Вашингтона. "Дипломатия означает стоять плечом к плечу с нашими ключевыми союзниками и партнерами. Мы намерены восстановить нашу надежность и моральный авторитет, что в большинстве своем было утеряно", - сказал Байден. На его взгляд, новые американские власти уже начали восстанавливать свои международные связи и возвращать своей стране лидерские позиции в мире.

Кроме того, Байден высказался за то, чтобы США встали во главе международных усилий по борьбе с экзистенциальной угрозой изменения климата. "Как и в случае с пандемией, это требует глобального сотрудничества", - констатировал руководитель американской администрации.

Затронув тему российско-американских отношений, Байден заявил, что Соединенные Штаты не будут колебаться в стремлении добиться последствий для тех шагов Москвы, которые Вашингтон посчитает не соответствующими своим интересам. "Подошли к концу те дни, когда США шли на уступки", - сказал Байден, утверждая, что Россия предпринимала в отношении его страны агрессивные действия.

Президент обещал, что Соединенные Штаты планируют подталкивать к противостоянию с Россией и своих союзников и партнеров. "Мы будем более эффективны в том, что касается действий в отношении России, когда станем работать в коалиции и в координации с другими партнерами, придерживающимися схожих взглядов", - убежден глава Белого дома.

В то же время, по словам Байдена, Вашингтону просто не обойтись без сотрудничества с Москвой. "Лидерство с помощью дипломатии должно также означать взаимодействие с нашими противниками и соперниками дипломатическим путем, когда это в наших интересах и способствует безопасности американского народа. Именно поэтому вчера США и Россия согласились продлить ДСНВ на пять лет, чтобы сохранить единственный остающийся договор между нашими странами, который обеспечивает ядерную стабильность", - заявил президент США.

Джозеф Байден также уточнил, что нынешнее американское правительство считает своим главным конкурентом Китай. "Мы напрямую сталкиваемся с вызовами для нашей безопасности, процветания и демократических ценностей со стороны наиболее серьезного противника - Китая. Мы будем противодействовать нарушению Китаем правил в сфере экономики, намерены противостоять его агрессивным действиям, дать отпор атакам на права человека и интеллектуальную собственность", - предупредил Байден. "Но мы, - заверил американский лидер, - готовы работать с Китаем, если это отвечает нашим интересам".

Коснулся в своей речи Байден и вопроса о размещении американских войск за рубежом. "Министр обороны возглавит глобальный пересмотр дислокации наших войск, чтобы американское военное присутствие отвечало нашим приоритетам во внешней политике и интересам национальной безопасности", - пояснил Байден.

Вашингтон, как подтвердил американский президент, приостановит вывод войск США из Германии. Решение о передислокации значительной части американских военнослужащих из ФРГ было принято Трампом летом прошлого года.

Байден оставил без внимания ряд крупных проблем международной политики, включая урегулирование кризиса вокруг ядерных разработок Ирана и денуклеаризацию Корейского полуострова, палестино-израильский конфликт, ситуации в Сирии и Афганистане.

Он, впрочем, призвал организовавших переворот военнослужащих Мьянмы оставить власть и освободить задержанных ими лидеров страны и представителей гражданского общества, посулив в противном случае санкции.

Как предупредила ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, речь Байдена изначально не задумывалась как раскрывающая детали всех направлений новой внешней политики страны. Она пояснила, что на это у главы государства "будет достаточно времени".-0-