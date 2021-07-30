Американские индейцы привезли в Вашингтон тотемный столб высотой около 7,5 м

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американские индейцы доставили в Вашингтон тотемный столб высотой около 7,5 м и весом свыше 2 т, призвав тем самым президента США Джо Байдена защитить священные для коренных народов Америки места, сообщает ТАСС.

Столб изготовлен из 400-летнего кедра мастерами из племени ламми, которое проживает на территории штата Вашингтон на западном побережье США. На тотеме можно разглядеть чавычу (находящуюся под угрозой исчезновения рыбу из семейства лососевых), волка, медведя, орла, луну, реку, а также семь слез, которые символизируют "семь поколений увечий, нанесенных колониализмом". Помимо этого, на тотеме есть изображение находящегося за решеткой ребенка, что является отсылкой к миграционному кризису на южной границе США.

Транспортировка тотема в столицу заняла около двух недель. Акция получила название Red Road to D.C. ("Красная дорога в столичный округ Колумбия"). Прежде чем отправиться в Вашингтон, изготовители тотемного столба объехали с ним более сотни общин по всей стране, чтобы привлечь внимание к угрозе, которой почитаемые коренными народами Америки места подвергаются из-за реализации проектов в нефтегазовой и горнодобывающей отраслях.

В четверг в Вашингтоне прошла торжественная церемония по случаю прибытия тотема в столицу. Участие в ней приняла глава Министерства внутренних дел США Деб Холанн, которая является первым представителем коренного населения Америки на этом посту. В Соединенных Штатах МВД не является силовым ведомством, так как занимается в основном вопросами использования федеральных земель и добычи природных ресурсов, а также курирует различные программы, связанные с американскими индейцами, коренными жителями Аляски и Гавайских островов.

До 31 июля тотемный столб будет находиться перед зданием Национального музея американских индейцев, где на него сможет посмотреть каждый житель и гость американской столицы. Как пишет газета The Washington Post, после этого организаторы акции рассчитывают найти место в Вашингтоне или его окрестностях, где можно было бы разместить столб на постоянной основе.-0-