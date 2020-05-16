Американские ученые выявили антитело, полностью блокирующее коронавирус

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics обнаружили антитело, которое, по их утверждению, на 100% блокирует коронавирус. Об этом сообщает Fox News.

Сообщается, что специалисты проанализировали миллиарды антител и выявили сотни таких, которые имеют способность влиять на коронавирус. Из этого количества исследователи выделили десяток антител, и только одно их них - STI-1499 — способно на 100 процентов защитить клетки человека от заражения.

Отмечается, что оно обволакивает коронавирус и выводит его из организма за четыре дня. "Подчеркиваем, что это лекарство. Есть решение, которое точно работает", — подчеркнул доктор Генри Джи (Dr. Henry Ji), основатель Sorrento Therapeutics.

Пока испытания проходили только в лабораторных условиях, поэтому компания не получила разрешения на выпуск препарата.

На данный момент вакцины от нового коронавируса не существует, и ученые всего мира активно ведут ее разработку. Для лечения коронавирусной инфекции сейчас применяются нелицензированные препараты и экспериментальные терапии.-0-