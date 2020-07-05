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05 июля 2020, 10:47

Американский рэпер Канье Уэст намерен баллотироваться в президенты США

Канье Уэст. Фото thenational.ae
Канье Уэст. Фото thenational.ae

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский рэпер Канье Уэст намерен баллотироваться в президенты США. Об этом он сообщил в Twitter, информирует ТАСС.

Исполнитель не пояснил, какую партию он намерен представлять. К тому же пока неясно, идет ли речь о предстоящих выборах главы государства. Вместе с тем в его сообщение включен хэштег, касающийся планов на текущий год.

Уэст ранее не раз заявлял, что не исключает возможности включиться в борьбу за пост президента США. Он, в частности, допускал, что может претендовать на высший государственный пост в стране на выборах, которые должны пройти в 2024 году.

Состояние Уэста оценивается примерно в $1,3 млрд. Он входит в число самых популярных рэп-исполнителей в США. Певец получил более 20 премий Grammy.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года.-0-

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