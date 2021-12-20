Amnesty International обвинила Польшу в жестоком обращении с мигрантами на границе с Беларусью

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организация Amnesty International ("Международная амнистия") обвинила Польшу в жестоком обращении с мигрантами, которые пытались пересечь польско-белорусскую границу. По данным правозащитников, польские военные неправомерно выдворяли беженцев на территорию Беларуси, применяя против них перцовые баллончики и дубинки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Amnesty International.

"Польша очевидным образом нарушает международное право и стандарты, в том числе запрет на применение пыток или других видов жестокого обращения", - заявили правозащитники.

В Amnesty International утверждают, что все беженцы, с которыми они говорили, кроме одного человека, "были выдворены обратно в Беларусь без соблюдения надлежащей правовой процедуры". Представители организации обвиняют польские власти в том, что те в ходе массовых выдворений пресекали все попытки беженцев подать заявление о предоставлении убежища в Евросоюзе "при полном игнорировании обязательств страны в соответствии с международным правом и законодательством ЕС".

Кроме того, правозащитники рассказали об имевших место случаях неправомерного применения силы польскими военнослужащими в отношении беженцев. По словам гражданина Сирии, его вместе с женой и двумя детьми поместили в кузов военного грузовика и выдворили в буферную зону, а один из солдат распылил на них перцовый спрей.

Представитель народа езидов из Ирака рассказал представителю организации, что его и других задержанных польские военные доставили к неназванной реке "шириной 10-15 м, но глубокой и с быстрым течением" на границе с Беларусью. "Нас высадили из машин и загнали в воду. Всех, кто не шел в воду, избивали дубинками. У них тоже были собаки. Женщин и детей, а также некоторых мужчин увезли в другое место. Я видел, как одного человека утащило течением. Если ты не умеешь плавать, то ты утонешь", - сказал он.-0-