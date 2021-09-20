Амурский тигр, снежный барс, зубр, сайгак: в России могут исчезнуть 13 видов животных

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 13 видов животных требуют принятия первоочередных мер по восстановлению их популяций в России. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Минприроды России Александр Козлов, сообщает БЕЛТА.

"Определен список 13 видов животных, требующих принятия первоочередных мер по восстановлению и реинтродукции. Это дальневосточный и переднеазиатский леопарды, амурский тигр, снежный барс, зубр, сайгак, лошадь Пржевальского, аргали, дзерен, белый медведь, стерх", - рассказал он.

По словам Козлова, в список также вошли охотоморские популяции гренландского и серого китов. В настоящее время заключили несколько соглашений с представителями бизнеса для сохранения этих видов животных.

"В рамках инициативы "Бизнес и биоразнообразие" мы заключили ряд соглашений на общую сумму в более 400 млн рублей с крупнейшими коммерческими компаниями о реализации программ по сохранению этих видов животных", - сообщил Александр Козлов.-0-