Аналитики описали сценарий с восстановлением экономики России к 2023 году

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская экономика уменьшится на 3,8% в 2020 году в лучшем случае, в худшем - на 10,2%, следует из обзора международной консалтинговой компании McKinsey & Company "Влияние COVID-19 на российскую экономику", с которым ознакомился РБК.

В базовом сценарии, обозначенном как "сдерживание вируса", экономика России после провала вернется на докризисный уровень (конца 2019 года) в середине 2021 года. В негативном сценарии ("отложенное восстановление") возвращение на докризисный уровень затянется еще на два года - до середины 2023 года. Прогноз будет обновлен позднее в апреле с учетом продления режима нерабочих дней, что негативно сказывается на экономических показателях.

Если Россия с помощью введенных карантинных ограничений сможет остановить распространение инфекции до конца II квартала, а восстановительный рост начнется уже с июля, ВВП по итогам года сократится на 3,8%, следует из прогнозных оценок.

В пессимистичном сценарии распространение коронавируса сдержать не получится, мировая экономика окажется в затяжной рецессии (по итогам этого года мировой ВВП упадет на 5,7%). Российская экономика в таком случае переживет падение примерно на 10% в текущем году, при этом пик кризиса придется на I квартал 2021 года, когда ВВП рухнет на 14%. Наибольшее падение в обоих сценариях ожидается в потребительском спросе и инвестициях.

Закрытие части производств, предприятий розничной торговли и сферы услуг приведет к росту безработицы, который будет носить краткосрочный характер при контроле за распространением вируса. Но это может привести к сохранению безработицы на уровне выше 8% в среднесрочной перспективе при повторных вспышках эпидемии и продолжительных карантинных мерах, предупреждают авторы обзора McKinsey. Рост безработицы повлечет за собой падение реальных располагаемых доходов населения, что приведет к сжатию потребительского спроса.

Схожие оценки падения российского ВВП опубликовало немецкое рейтинговое агентство Scope Ratings. В его сценарном анализе выделяются три сценария - базовый, стрессовый и наихудший. ВВП России упадет на 3,3, 8,8 или 11,3% в зависимости от сценария. Наихудший сценарий исходит из того, что карантинные ограничения продлятся до конца текущего года, а цены на нефть останутся на уровне $20.-0-