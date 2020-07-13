Анджей Дуда победил во втором туре президентских выборов в Польше, набрав 51,21% голосов

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во втором туре президентских выборов в Польше победил Анджей Дуда, который баллотировался на второй срок. Об этом свидетельствуют данные Государственной избирательной комиссии (ГИК) по итогам обработки 99,97% избирательных бюллетеней, сообщает Польское радио.

По словам председателя ГИК Польши Сильвестра Марциняка, явка во втором туре голосования составила 68,12%.

"Анджей Дуда набрал 10 413 094 голоса, то есть 51,21%. Рафал Тшасковский набрал 9 921 219 голосов, то есть 48,79%", - сообщил Сильвестр Марциняк.

Председатель Государственной избирательной комиссии Польши также отметил, что избирательные бюллетени из-за рубежа, которые еще не были подсчитаны, не окажут существенного влияния на представленный к этому времени результат выборов.-0-