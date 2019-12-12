Ангела Меркель стала самой влиятельной женщиной 2019 года по версии Forbes

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12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канцлер Германии Ангела Меркель возглавила топ-100 самых влиятельных женщин мира 2019 года по версии журнала Forbes, пишет издание. Немецкий политик возглавляет рейтинг девятый год подряд.
На втором месте - глава МВФ Кристин Лагард, на третьем - спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.
На четвертом месте – первая женщина, занявшая пост председателя Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
На 20-м месте этого рейтинга - американская телеведущая Опра Уинфри, на 40-м - британская королева Елизавета II. Дочь Дональда Трампа Иванка занимает 42 место.
Шведская 16-летняя экоативистка Грета Тунберг заняла последнее,100-е место.-0-