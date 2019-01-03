Аниматор Walt Disney Дон Ласк умер на 106-м году жизни

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аниматор студии Walt Disney Дон Ласк умер на 106-м году жизни в США. Об этом сообщила исследовательская библиотека Disney Animation.

Работу в студии Ласк начал в 1933 году. Он работал с Диснеем и участвовал в создании мультфильмов "Белоснежка и семь гномов", "Бэмби", "Питер Пэн", "Спящая красавица", "Леди и бродяга" и других.

После 27 лет работы Ласк ушел из студии и начал работать аниматором для телевизионных проектов. Он стал одним из создателей "Семейки Адамс".-0-