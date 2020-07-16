Антифейковый интернет-ресурс запустили в Казахстане

16 июля, Нур-Султан /БЕЛТА-КАЗИНФОРМ/. Министерство информации и общественного развития Казахстана запустило в стране антифейковый интернет-ресурс StopFake.

На сайте публикуются новости после тщательного факт-чекинга и определения статуса той или иной информации: является ли она фейком, манипуляцией, провокацией и т.д.

StopFake анализирует и определяет правдивость сведений, распространяемых в СМИ, социальных сетях, мессенджерах, коммуникационных каналах, комментариях, и размещает результаты своих исследований. На сайте есть функция "Пожаловаться на фейк", посредством которой любой желающий может прислать в редакцию письмо с жалобой на возможную недостоверность той или иной информации. Редакция выяснит степень ее фейковости и опубликует на сайте новость об этом.

Отмечается, что цель создания интернет-ресурса StopFake - правильное информирование общества, борьба с манипуляциями, очищение информационного поля от некорректных и фейковых сообщений.-0-