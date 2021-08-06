Антитела к коронавирусу сохраняются через семь месяцев после заражения - эксперты

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Антитела к коронавирусу остаются эффективными через семь месяцев после заражения, сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования, опубликованного в пятницу на сайте Института глобального здоровья Барселоны (ISGlobal).

"Уровни антител IgG <...> остаются стабильными или даже повышаются через семь месяцев после заражения", - говорится в сообщении ISGlobal, который координировал исследование.

Специалисты проанализировали образцы крови 578 участников, взятые четыре раза в разные периоды с марта по октябрь прошлого года. У 75% людей было даже замечено увеличение количества антител через пять месяцев без каких-либо доказательств, что они повторно подверглись воздействию вируса.

Эксперты также обратили внимание на возможное существование дополнительной защиты от COVID-19, обеспечиваемой антителами к другим коронавирусам, вызывающим простудные заболевания.-0-