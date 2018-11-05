Арестован итальянец, захвативший заложников в почтовом отделении

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вооруженный мужчина, захвативший заложников в почтовом отделении в итальянском городе Реджо-Эмилия, арестован. Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

По данным агентства, спецподразделение ворвалось в здание, но преступник не оказал сопротивления и сам сдался. В здании находились четыре работницы почтового отделения, ни одна из них не пострадала. Всех клиентов и одну сотрудницу, которая почувствовала себя плохо, захватчик отпустил ранее.

Личность захватчика установлена. Это 55-летний Франческо Амато, уроженец южной области Калабрия. В конце октября он был признан виновным в связях с калабрийской мафией и приговорен к 19 годам тюрьмы. Сам преступник, которому теперь предъявлено обвинение в захвате людей и удержании их против их воли, не объяснил причины своего поступка. Однако его брат считает, что таким образом он протестует против приговора, который считает несправедливым.-0-