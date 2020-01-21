Арипов утвержден премьер-министром Узбекистана

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты законодательной (нижней) и члены сената (верхней) палат Олий Мажлиса (парламента) утвердили предложенную президентом кандидатуру Абдуллы Арипова на пост премьер-министра Узбекистана, сообщает УзА.
В соответствии с Конституцией Узбекистана, кандидатура премьера выдвигается партией, набравшей наибольшее количество депутатских мест в законодательной палате парламента. По итогам выборов, состоявшихся 22 декабря 2019 года, Либерально-демократическая партия получила 53 депутатских места и сохранила большинство в новом парламенте. Партия вновь выдвинула на пост премьера Абдуллу Арипова, возглавляющего правительство страны с декабря 2016 года.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев представил на рассмотрение Олий Мажлиса кандидатуру Абдуллы Арипова. Обе палаты парламента одобрили предложение президента и приняли постановление об утверждении Абдуллы Арипова на должность премьер-министра.-0-