Армия Судана объявила об отстранении президента Омара аль-Башира от власти - заявление

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Армия Судана объявила об отстранении президента Омара аль-Башира от власти. Соответствующее заявление было зачитано в прямом эфире суданского государственного телевидения, сообщает ТАСС.

Министр обороны страны генерал-лейтенант Авад бен Ауф объявил об аресте Омара аль-Башира, роспуске парламента и действующих органов власти. Кроме того, было объявлено о приостановке действия Конституции и введении чрезвычайного положения в стране сроком на три месяца.

В своем выступлении глава Минобороны Судана заявил, что армия берет власть в стране под свой контроль на два года.

Также Авад бен Ауф сообщил о закрытии воздушного пространства страны сроком на 24 часа.

Ранее появилась информация, что группа военных совершила переворот, отстранив президента Омара аль-Башира от власти. Армия и службы безопасности разместили войска вокруг Министерства обороны и на главных дорогах и мостах в столице страны Хартуме.-0-