Астероид приблизится к Земле 1 сентября

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) предупредило о приближении к Земле астероида диаметром от 22 до 49 м, сообщает ТАСС.

Небесное тело, получившее название 2011 ES4, будет пролетать мимо Земли 1 сентября на расстоянии около 120 тыс. км со скоростью примерно 8 км/с.

2011 ES4 был открыт в марте 2011 года. Астрономы относят его к Аполлонам - астероидам, орбиты которых пересекают орбиту Земли. Они названы так в честь первого небесного тела из этой группы - открытого в 1932 году астероида Аполлон.

Астрономы к настоящему времени обнаружили в околоземном пространстве, то есть в пределах 7 млн км, около 8 тыс. астероидов диаметром более 140 м. По оценкам экспертов NASA, такие небесные тела относятся к потенциально опасным. Общее количество крупных астероидов в околоземном пространстве может достигать 25 тыс.-0-