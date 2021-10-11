AstraZeneca заявила, что разработанный ею препарат предотвращает тяжелую форму COVID-19

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британская-шведская компания AstraZeneca заявила, что разработанная ею комбинация антител длительного действия AZD7442 предотвращает развитие тяжелой формы болезни в результате заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщается на сайте компании.

"Положительные высокоуровневые результаты исследования показали, что комбинация антител длительного действия (LAAB) AZD7442 позволила добиться статистически значимого снижения случаев развития COVID-19 в тяжелой форме или летальных исходов по сравнению с группой, принимавшей плацебо, в которую вошли пациенты с симптомами COVID-19 легкой и средней степени тяжести", - говорится в пресс-релизе.

В испытаниях препарата AZD7442 приняли участие 90% пациентов с высоким риском развития тяжелой формы COVID-19, в том числе с сопутствующими заболеваниями.

В предоставленном отчете показано, что у участников, которые получали лечение в течение пяти дней с момента появления симптомов, AZD7442 снизил риск развития тяжелой формы COVID-19 на 67%.

Хью Монтгомери, профессор интенсивной терапии Университетского колледжа Лондона, сказал: "В связи с продолжающимися случаями серьезных инфекций COVID-19 во всем мире существует значительная потребность в новых методах лечения, таких как AZD7442, которые можно использовать для защиты уязвимых групп населения от заражения COVID-19, а также которые могут помочь предотвратить развитие тяжелого заболевания. Эти положительные результаты показывают, что удобная внутримышечная доза AZD7442 может сыграть важную роль в борьбе с этой разрушительной пандемией".-0-