Астронавт-любитель Майкл Хьюз погиб при попытке полета на самодельной ракете

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский астронавт-любитель Майкл Хьюз по прозвищу Безумный Макс попытался 22 февраля осуществить полет на самодельной ракете во время съемок научно-популярной программы и трагически погиб, сообщается в Twitter телеканала Science Channel.

"Мечтой Майкла Хьюза по прозвищу Безумный Макс было осуществить этот запуск. И команда Science Channel находилась на месте для того, чтобы запечатлеть это путешествие", - говорится в сообщении.

Хьюз смастерил ракету для съемок программы "Самодельные астронавты" и планировал подняться на ней на 5 км в небо, в том числе чтобы доказать теорию о том, что Земля на самом деле плоская.

Кстати, два года назад астронавту-любителю удалось полетать на самодельном устройстве, но тогда его аппарат совершил жесткую посадку.-0-