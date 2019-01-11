Астронавты Индии пройдут подготовку в России

11 января, Нью-Дели /БЕЛТА-ТАСС/. Члены экипажа первого индийского национального космического корабля "Гаганьян", вероятно, пройдут начальную подготовку в Индии, а продвинутую подготовку - в России. Об этом сообщил глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Кайласавадиву Сиван.

В начале наступившего года ISRO сообщила, что предварительный отбор членов экипажа уже начался, в этом процессе задействованы ВВС страны, в составе которых есть пилоты и мужчины, и женщины.

Премьер-министр Нарендра Моди в речи по случаю Дня независимости 15 августа минувшего года сообщил, что Индия собирается направить в космос собственную пилотируемую миссию к 75-летию независимости, которое будут отмечать в 2022 году, "а возможно и раньше".

После этого ISRO сообщила, что ведет работу над пилотируемым кораблем "Гаганьян", который способен вывести на низкую околоземную орбиту одновременно трех космонавтов и находиться в космосе до семи дней.

В декабре пресс-служба индийского правительства заявила, что Индия и Россия создадут совместную рабочую группу по сотрудничеству в области пилотируемой космонавтики. А в сентябре минувшего года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что Москва предлагает Нью-Дели "обкатать" членов первого индийского космического экипажа на Международной космической станции. В октябре Индия и РФ обменялись документами по сотрудничеству в космической сфере.-0-