Авиакомпании готовятся к новым потрясениям из-за второй волны COVID-19

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпании во всем мире готовятся к дальнейшим потрясениям на рынке из-за второй волны коронавируса, сообщает Euronews.

Авиаиндустрия стала одной из самых пострадавших от пандемии сфер экономики. По оценкам экспертов, в этом году пассажиропоток в мире снизится на 66%, финансовые потери превысят 80 млрд евро.

"Необходимо понять, что наша индустрия рискует не пережить этот кризис, если мы сначала не решим проблему того, как вернуть людей в самолеты", - говорит генеральный директор компании "Британские авиалинии" Шон Дойл.

Несмотря на то, что для полного восстановления потребуется время, некоторые участники рынка надеются на повышенный спрос после строгого карантина и ограничений на поездки. На это, в частности, рассчитывает генеральный директор компании "Катарские авиалинии" Акбар аль-Бакер. "Люди снова захотят путешествовать, возобновятся поездки в деловых целях. Ограничения заставили людей задуматься о том, что возможность путешествовать зависит от непредвиденных обстоятельств, мы воспринимали эту возможность как само собой разумеющееся", - отмечает Акбар аль-Бакер.

Между тем Международный совет аэропортов и Международная ассоциация воздушного транспорта усиливают давление на правительства с призывом организовать эффективный процесс тестирования на коронавирус, чтобы открыть границы и восстановить рынок международных авиаперевозок.-0-