Авиакомпании США отменили более 200 рейсов из-за массового заражения COVID-19 сотрудников

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американские авиакомпании United Airlines и Delta Air Lines в преддверии праздников отменили более 200 рейсов из-за массового заражения COVID-19 членов летных экипажей и других работников. Об этом сообщает агентство Reuters.

В частности, United Airlines отменила 120 рейсов, а авиакомпания Delta Air Lines аннулировала 90 рейсов. В обеих компаниях сообщили, что связываются с пассажирами для того, чтобы те не застряли в аэропортах.

"Резкий рост числа случаев заболевания омикроном по всей стране на этой неделе оказал прямое влияние на наши летные экипажи и диспетчеров. В результате нам, к сожалению, пришлось отменить некоторые рейсы", - говорится в заявлении United Airlines.

Delta Air Lines заявила, что исчерпала все возможности и ресурсы, включая изменение маршрутов и замену самолетов и экипажей для выполнения запланированных полетов, прежде чем отменить авиарейсы. Перевозчик сослался на потенциальную ненастную погоду и влияние омикрон-штамма.

По данным ВОЗ, омикрон-штамм на сегодняшний день является доминирующим в США. На долю омикрон-штамма за прошлую неделю пришлось 73,2% всех новых случаев заражения COVID-19 в стране. Скорость распространения омикрон-штамма коронавируса в США беспрецедентна, количество зараженных удваивается каждые два дня.-0-