Авиакомпания Finnair потеряла более 430 млн евро из-за пандемии

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финский авиаперевозчик Finnair с января по сентябрь этого года понес убытки в размере более 430 млн евро из-за последствий пандемии коронавируса. Об этом сообщает финская государственная телерадиокомпания Yle.

"В январе - сентябре 2020 года операционный убыток составил 432,4 млн евро", - цитирует Yle сообщение Finnair. Число перевезенных пассажиров за этот период сократилось на 71,2% до 3,2 млн человек, тогда как годом ранее за первые три квартала составляло 11,1 млн. В частности, в сентябре Finnair перевез на 91% пассажиров меньше, чем за этот же месяц в прошлом году.

В нынешнем году Finnair выплатила компенсации в размере более 400 млн евро клиентам, которые не смогли путешествовать из-за коронавируса. По оценкам Finnair, компании еще предстоит выплатить около 40 млн евро в качестве компенсации.

С июля по сентябрь нынешнего года товарооборот Finnair составил 97,4 млн евро. Это на 88,7% меньше, чем за аналогичный период 2019-го. В компании ожидают, что в четвертом квартале этого года из-за продолжающейся пандемии перевозчик продолжит нести убытки.

Генеральный директор Finnair Топи Маннер признал, что компания не смогла выполнить свои планы на третий квартал. Finnair планировала восстановить воздушное движение, однако из-за различных ограничений их расчеты не оправдались. "Мы будем пытаться уменьшить расходы по всем категориям ", - заявил Топи Маннер.

В течение года персонал Finnair был сокращен на 1,1 тыс. человек. В настоящее время в компании работает 6,5 тыс. сотрудников, сообщает ТАСС.

Finnair рассчитывает, что через два или три года сможет вернуть объем пассажироперевозок на своих рейсах на уровень прошлого года. В 2019 году компания перевезла 14,7 млн пассажиров.-0-