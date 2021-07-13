Авиакомпания Lufthansa решила отказаться от приветствия "Дамы и господа!"

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На борту самолетов авиакомпании Lufthansa во время приветствия пассажиров больше не будет использоваться обращение "дамы и господа", пишет "МИР 24" со ссылкой на немецкую газету Die Welt.

"Для нас важно учесть всех пассажиров в своем обращении. В зависимости от времени суток можно будет использовать разные приветствия, например "дорогие гости", "доброе утро - добрый день - добрый вечер" или "добро пожаловать на борт", - рассказали в пресс-службе авиаперевозчика. Какое из них будет использоваться, решит командир лайнера.

В Lufthansa добавили, что новый регламент будет распространяться на все авиакомпании группы, в том числе Austrian, Swiss, Eurowings und Brussels Airlines.

К такому решению компания пришла после дискуссии об инклюзивности. Усилия по достижению гендерно-нейтрального языка будут прилагаться как в отношении пассажиров, так и сотрудников Lufthansa, подчеркнул перевозчик.

Ранее в октябре 2020 года от обращения к пассажирам "дамы и господа" отказалась японская авиакомпания Japan Airlines. Она заменила его фразами "все пассажиры", "доброе утро" и "добрый вечер" в объявлениях на английском языке. До этого гендерно-нейтральные обращения начали использовать авиакомпании Air Canada и EasyJet.-0-