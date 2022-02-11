Австралия причислила коал к видам, находящимся под угрозой исчезновения

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австралия внесла коал в список исчезающих видов на большей части своего восточного побережья после резкого сокращения их численности, сообщает BBC.

Федеральное правительство Австралии пояснило, что речь идет о регионах Квинсленд, Новый Южный Уэльс и Австралийской столичной территории.

Отмечается, что на сокращение численности коал в первую очередь повлияли лесные пожары, засуха и болезни. Ученые предупреждают, что изменение климата может усугубить лесные пожары и засуху, а также снизить качество рациона питания животных. Кроме того, из-за урбанизации и увеличения числа сельхозугодий была потеряна значительная часть эвкалиптовых лесов, которые являются единственной средой обитания этих животных.

По оценкам экспертов, лесные пожары 2019-2020 годов унесли жизни около 5 тыс. коал и затронули 24% мест их обитания только в Новом Южном Уэльсе. При этом исследование показало, что коалы вымрут там к 2050 году, если не будут приняты срочные меры.

По данным федерального министерства охраны окружающей среды Австралии, популяция коал в штатах Новый Южный Уэльс и Квинсленд сократилась за последние 20 лет на 60% и 50% соответственно. В сентябре 2021 года Австралийский фонд охраны природы сообщал, что в дикой природе континента сохранилось не более 80 тыс. особей, пишет ТАСС.

Министр окружающей среды Австралии Сюзан Лей заявила, что власти принимают необходимые меры для защиты коал. "Мы предпринимаем беспрецедентные шаги для защиты коал, оставаясь в тесном сотрудничестве с учеными, исследователями, ветеринарами и природоохранными организациями, а также с властями регионов и общинами традиционных владельцев земли", - цитирует ее слова ТАСС.

Ранее федеральное правительство Австралии направило 200 млн австралийских долларов ($144,7 млн) в адрес государственного научного комитета по сохранению видов, для реализации программ восстановления популяций животных, пострадавших во время лесных пожаров 2019-2020 годов. Еще 50 млн австралийских долларов ($36,1 млн) были инвестированы непосредственно в программы по подсчету, обследованию и лечению коал, а также на восстановление среды их обитания.-0-