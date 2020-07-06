Австралия закроет границы между двумя штатами из-за вспышки коронавируса

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австралия с 7 июля временно закроет границы между наиболее густонаселенными территориально-административными единицами из-за вспышки коронавируса нового типа в штате Виктория. За минувшие сутки там было зарегистрировано 127 новых случаев инфицирования, сообщает Reuters .

Новый Южный Уэльс и Виктория - единственные регионы в Австралии, которые не закрывали свои границы с начала пандемии. По сведениям агентства, закрытие границ начнет действовать во вторник в 23:59 по местному времени и продлится на неопределенный срок.

По данным Министерства здравоохранения Австралии на 5 июля, на территории страны зарегистрировано 8449 случаев заражения новым коронавирусом, умерли 104 пациента с инфекцией, выздоровели 7399 человек.-0-