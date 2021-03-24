Австралийцам грозит нашествие смертельно опасных пауков

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти предупредили жителей Нового Южного Уэльса (Австралия) о возможном нашествии одного из наиболее опасных в мире пауков - сиднейского воронкового паука, сообщает телеканал 9News.

Это может произойти из-за теплой погоды и проливных дождей, которые вызвали наводнения по всему штату. На этой неделе в интернете и социальных сетях были размещены видеоролики и изображения, на которых показаны тысячи пауков, спасающихся от наводнения. Эксперты считают, что надвигающаяся теплая погода и высокий уровень влажности, вероятно, создадут идеальные условия для паутины воронкообразных пауков в ближайшие дни.

Австралийский парк рептилий выпустил предупреждение, призывающее людей быть бдительными, внимательно осматривать свою обувь, постельное белье и одежду.

Яд сиднейского воронкового паука очень токсичен для человека. Этот вид пауков часто поселяется в садах вблизи жилища человека и заползает внутрь помещений. Агрессивность этих паукообразных настолько высока, что к ним не советуют приближаться слишком близко.-0-